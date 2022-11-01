«От укропов за 120 метров сидеть»: Оккупант жалуется, что их превратили в пехоту, а их жизнями рискуют

Российский оккупант жалуется на плохие условия, постоянный риск и наплевательское отношение со стороны командования.

Соответствующий диалог перехватили украинские разведчики.

По словам захватчика, он хочет перевестись, потому что они сидят слишком близко к позициям ВСУ, по ним постоянно стреляют, а командованию плевать.

«Бл*ть, я не знаю, щас с Мишкой пи*жю, хочу перевестись, понял? С одноклассником своим. Он в сотке служит. Д ну бл*ть, там пиз*а, еб*ть, я тебе отвечаю, нах*й, понял?

Не гони, я… Ну я, бл*ть, просто так бы не съ*бался бы, понял? Я нах*й говорю, шо, ну я говорю: «Я нах*й уйду в СОЧИ (аббревиатура: самовольно оставил часть)». Если нах*й так будут относиться, еб*ть, ху*на… Вы на*уй не должны, понимаешь, бл*ть, от укропов бл*ть за 120 метров сидеть, еб*ть… Раз засунули туда, 2 недели нах*й отсидел, еб*ть, потом нах*й сделали ротацию, еб*ть… 6 дней нах*й посидел на домике, бл*ть, опять нах*й засунули… Еще нахер ближе, понял? К ним уже там бл*ть 120 метров…

В этом… столько… Недели… Около 2 недель… Дней 13 нах*й народ сидел на фронте, ну…

*неразборчиво* говорит: «Кто пойдет на большую землю?». Я говорю: «Ну давай я схожу, бл*ть». Взял же вещмешок и попи*довал… Шоб ты понял, короче, чтоб выйти оттцда и зайти, ты заходишь в окоп, по тебе пулеметчик х*ярит, раз! Потом нах*й если пулеметчик нах*й не достает, по тебе начинают польки ложиться, понял? Точно так же на выход. Еще и по минному полю. Пошел я на ротан… Ой, на школу за хавчиком, слон, бл*ть, проходит часа через полтора, говорит: «Нас на 9-ю квартиру сейчас кидают». Я сел и ах*ел, и он такой: «Я возвращаться не хочу».

Ну я говорю: «Короче, давай отсюда»… Никто мне бл*ть не звонил, я, когда мы ушли, што-то там п*здел, я не знаю… Ну я ему говорю: «Я нах*й возвращаться не буду… Пошел ты нах*й», - командиру, понял?

Да я ему так и… Он пид*р, понял? Он сука на полигоне так стелился: «Пацаны, я буду с вами, все будет за*бись, никто там сидеть не будет, мы будем на второй линии, потому что мы РОП». Еб*ный в рот, мы все нах*й резко с РОПа превратились в пехоту. Ну понял? Нах*й оно надо!».