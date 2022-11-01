В ОК «Юг» призвали население не сообщать о работе ПВО, чтобы оккупанты не вычислили украинские позиции

Сообщать о работе украинского ПВО или взрывах в тех или иных населенных пунктах не следует до официальных комментариев. Это ориентирует врага, где сосредоточены наши силы.

Об этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

— Им (оккупантам, - ПН) не дает покоя наша противовоздушная оборона, ее качество и настройки, они все же пытаются, в частности, и вычислить эти позиции защиты, – говорит Гуменюк.

Поэтому она призвала не спешить предупреждать, что «сейчас в том или ином регионе сработало ПВО», или вроде «взрывы, которые вы слышите, – спокойно, работают наши».

— Помните, когда работают наши, они работают для того, чтобы была безопасность и не нужно извещать врага об этой работе. Даже если вы не называете конкретных координат, вы ориентируете где и на каких направлениях сосредоточены эти силы, – объясняет Гуменюк.

Она подчеркнула, что нужно помнить о гибридности этой войны и мощи информационного фронта.

- Война продолжается, взрывы возможны, а об их последствиях и нужной информации - мы обязательно известим, не торопитесь и не помогайте врагу, - подытожила Гуменюк.

Ранее сообщалось, что россия массированными ракетными ударами пытается истощить украинскую ПВО.