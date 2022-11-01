Российские оккупанты, уходя из Херсона, полностью разграбили краеведческий музей

Российские захватчики разграбили Херсонский краеведческий музей.

Об этом сообщает местное издание «Вгору» в Telegram.

«Как выглядит внутри Херсонский краеведческий музей после «русского мира», - написали в сообщении.

На фото видно, что все залы разграблены, на полках отсутствуют музейные экспонаты, все шкафы открыты. Музей фактически полностью пуст.

Напомним, силы спецопераций сообщают, что в оккупированный Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным имуществом, всего из Херсонской области россияне вывезли 15 тысяч картин.

Напомним, Херсонский художественный музей разграблен российскими оккупантами.