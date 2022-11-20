Подоляк заявил, что просьба западных стран о переговорах Украины с россией равна просьбе о капитуляции ВСУ

Попытки западных стран убедить Киев вести переговоры с Москвой после серии крупных военных побед украинцев бессмысленны. Это равносильно просить капитуляции Украины.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью AFP.

Он отметил, что предложения о переговорах звучат странно, учитывая, что инициатива на поле боя у Украины.

Он также рассказал, что Москва не делала «никаких прямых предложений» Киеву о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников и даже выдвигая возможность прекращения огня.

По его словам, на Банковой воспринимают такие разговоры как простой маневр Кремля, чтобы «отдохнуть» и подготовить новое наступление.

«Россия не хочет переговоров. Россия ведет коммуникационную кампанию под названием «переговоры». Она просто остановится на время и будет тренировать мобилизованные силы, находить дополнительное вооружение и укреплять свои позиции», - предостерегает Подоляк.

Он подчеркивает, несмотря на военные поражения россии за последние недели, включая то, что Украина вернула под свой контроль Херсон, российский диктатор путин все еще считает, что «он может уничтожить Украину и это его одержимость», поэтому переговоры с ним не имеют смысла.

«Запад не может подтолкнуть Украину к переговорам. Но наши партнеры все еще считают, что можно вернуться к довоенной эпохе, когда россия является надежным партнером», - подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП акцентировал, отступление россиян из Киевской области в марте, а затем из Харьковской области в сентябре, освобождение Херсона - все это стало «фундаментальным переломом в конфликте».

«После ряда военных побед Украина не может позволить себе ни одной паузы в своем контрнаступлении, несмотря на приход зимних холодов и снега, которые усложняют ситуацию на месте. Сегодня даже небольшая пауза лишь добавляет потери, понесенные Украиной», - подытожил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Украина вернется за стол переговоров с рф, и что в переговорах будут участвовать пять постоянных членов Совбеза ООН и европейцы.