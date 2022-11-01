Спецслужбы рф планируют совершить теракты на АЭС в беларуси под видом «украинских диверсантов», – разведка

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что российские спецслужбы планируют провокации на белорусских объектах критической инфраструктуры, в частности на белорусской АЭС.

Об этом идет речь в сообщении ведомства.

«Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных «инцидентов» – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины, в частности гродненской и брестской областей. Одна из главных целей – белорусская атомная электростанция «Островец». Разработкой и реализацией «проекта» занимаются российские спецслужбы. При этом белорусский КГБ просто поставлен в известность», - говорится в сообщении.

По данным разведки, россия традиционно планирует назначить «ответственными за теракты» граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут переодеты в белорусскую военную форму.

Отмечается, что подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже привели в состояние повышенной боевой готовности.

ГУР МОУ отмечает, что таким образом россия хочет ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов.

АЭС «Островец» построена режимом Лукашенко в 2020 году по российскому проекту и на российские деньги.

Международные эксперты отмечают, что строительство состоялось с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент принял резолюцию относительно безопасности на белорусской атомной электростанции «Островец» и выразил глубокую обеспокоенность в связи началом ее коммерческой эксплуатации.

Сразу после запуска в работу на АЭС произошло несколько серьезных аварий со взрывами оборудования.