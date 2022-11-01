В Запорожской области тысячи людей ждут свою очередь, чтобы выехать с оккупированных территорий

В Запорожской области российские захватчики через неделю выпустили через Васильевку только 840 человек с оккупированных территорий. Еще тысячи ждут своей очереди.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Каждый день жители пока оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию. Ухудшение погодных условий и «указы» кафиров усложняют проезд через Васильевку: