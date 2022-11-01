В Запорожской области тысячи людей ждут свою очередь, чтобы выехать с оккупированных территорий

В Запорожской области российские захватчики через неделю выпустили через Васильевку только 840 человек с оккупированных территорий. Еще тысячи ждут своей очереди.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Каждый день жители пока оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию. Ухудшение погодных условий и «указы» кафиров усложняют проезд через Васильевку:
“1. В селе Каменское размыло участок грунтовой дороги. Помощь жителям оказывают наши мужественные бойцы ГСЧС: вчера с помощью техники повышенной проходимости отбуксировали 7 легковых авто, 2 микроавтобуса и 1 автобус.
2. Оккупанты заставляют жителей предварительно оформлять пропуска в комендатурах населенных пунктов. Однако логики в действиях рашистов нет. Кому-то они выдают пропуск через несколько дней, а кому-то приходится ждать месяц”, - сообщил он.
По словам Федорова, есть еще два альтернативных пути эвакуации – в сторону Грузии и европейских стран через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через Крым.