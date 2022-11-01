Оккупанты в Херсоне держали в пыточной даже детей: кого-то ради выкупа, а кого-то, чтобы давить на родителей

Дети в освобожденном Херсоне, ноябрь 2022. Фото: Константин Реуцкий В Херсоне во время оккупации российские военные обустроили в пыточной отдельную камеру для детей.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Во время его визита в Херсон представитель Службы безопасности Украины показал ему камеры херсонской пыточной. Одна из этих камер отличалась от других. Там на полу валялись грязные карематы, в отличие от других, где люди спали прямо на холодном полу.

«Говорит: «Это – «детская». Так ее называли русские, потому что здесь содержали в плену детей». И это не преувеличение. В подвалах, без доступа к пище и воде, в местах, где пытали людей, содержались также несовершеннолетние. Это не преступники, а 14-летний парень, выходивший на проукраинский митинг в Херсоне в начале оккупации, это дети родителей из числа активистов, на которых оказывали давление, дети бизнесменов, на которых оказывали давление для получения выгоды. Создание атмосферы тотального страха из-за преследования и пыток детей – обычная политика Кремля», – написал Лубинец в Facebook.

Омбудсмен напомнил, что в 24 февраля россия убила 437 детей, ранено 838 детей, 299 пропавших без вести, верифицировано 11225 детей похищенных и вывезенных россией. 2719 учебных заведений повреждено, из них 332 невозможно восстановить. После ракетных атак дети в Украине живут в холоде без воды и света. Офисом Генерального прокурора зафиксированы случаи изнасилования русскими солдатами детей от 4 лет.

«Действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением права детей Украины на жизнь и безопасность, которые гарантированы Гаагскими и Женевскими Конвенциями и Конвенцией ООН о правах ребенка», - добавил Уполномоченный.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец рассказал, что поражен масштабами нарушений прав человека , зафиксированных на Херсонщине.