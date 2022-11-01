История достойна фильма: Нардеп Копытин рассказал, как троих морпехов «вытянули» из вражеского плена, устроив им побег

Народный депутат Игорь Копытин рассказал подробности операции по вызволению трех морпехов-разведчиков, которым устроили побег из плена оккупантов.

Об этом нардеп сообщил в социальных сетях.

Как известно, из российского плена освобождены еще трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.

«История их освобождения стоит того, чтобы о ней сняли фильм. Ребята во время боевых действий попали в плен к российским оккупантам. Их содержали на неподконтрольной территории Украины. Об этом узнали в Командовании ВМС и морской пехоты, и решили спланировать операцию, чтобы попытаться вытащить ребят из плена, потому что своих не бросаем», - написал нардеп.

Нардеп отметил, что удалось организовать бегство разведчиков из плена, а затем переправить их на подконтрольную Украине территорию. Военные в безопасности, их жизни ничего не угрожает. Также Копытин поблагодарил директора ИА «УМГ», военного Артема Дыбленко, который защищал «Азовсталь» и попал в плен к оккупантам, и других военнослужащих, чьи истории обещал рассказать позже.

«Отдельно хотел бы отметить, что участие в операции по их освобождению принимал николаевец, «киборг» и защитник «Азовстали» Артем Дыбленко, недавно сам вернувшийся из вражеского плена. Но офицеры морской пехоты с позывными «Лютый», «Баркас» и «Омега», которые фактически спланировали эту операцию. К сожалению, пока не могу назвать их имен, но по окончании войны мы расскажем их истории. В том числе, историю моего товарища Дмитрия с позывным «Омега», - отметил народный депутат.

Напомним, в начале ноября Украина провела обмен пленными – домой вернулись 107 воинов, в том числе защитники "Азовстали". 11 ноября Украина вернула из плена еще 45 воинов ВСУ.