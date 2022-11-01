В Запорожье пленного боевика «днр» приговорили к 15 годам заключения

В Запорожье суд признал боевика "ДНР" виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В феврале 2022 житель Тореза, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно перешел на сторону врага. Он вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "ДНР". Находясь в должностях стрелка и командира разных подразделений «народной милиции днр», он выполнял преступные приказы командиров российских войск.

Осужденный осуществлял оборону определенных боевых позиций, дежурил и обеспечивал контрольно-пропускные функции на блокпостах. Также он принимал непосредственное участие на стороне россии в боевых столкновениях против украинских защитников на территории Пологовского района Запорожской области. Там его взяли в плен.