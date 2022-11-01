ВСУ продолжают бить оккупантов на Юге – по 100 россиян ранены в Херсонской и Запорожской областях

В городскую больницу Скадовска на Херсонщине привезли около 100 раненых оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Подтверждено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября. В районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Василовского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов. Кроме того, уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в это же время поразили два пункта управления, состав боеприпасов, район сосредоточения личного состава и техники и два других важных объекта оккупантов.