Охраной кремля руководит генерал с кличкой «звездочет», который советуется с астрологами и черными магами

В кремле разработали план перевода федеральной службы охраны (ФСО) в режим военного времени.

Об этом сообщает The Insider.

В распоряжении журналистов оказался проект секретного «Плана морально-психологического обеспечения перевода оперативного управления ФСО с мирного на военное время». Это управление является ключевым в кремлевской охране и отвечает не только за безопасность первых лиц, но и выполняет внутри ФСО функции контрразведки.

“ФСО готовят личный состав к «массированной идеологической атаке», при которой противник использует СМИ, соцсети, религиозные организации, гипноз (!), пси-генераторы (?!) и даже некие «предметы повседневного обихода в подготовленной упаковке». В числе ответных мер генералы планируют контрвнушение, проведение еженедельных политзанятий, коллективный поход в храм и выявление офицеров ФСО с неустойчивой психикой и неадекватной реакцией”, - отмечает издание.

За реализацию плана отвечает непосредственно заместитель директора ФСО генерал Александр Комов. Генерал Комов входит в число особо засекреченных сотрудников ФСО. Сослуживцы за глаза называют его звездочетом, поскольку он постоянный участник разного рода научных семинаров и дискуссий по изучению космоса.

Источник The Insider в охране кремля сообщил, что генерал-звездочет руководит группой внештатных советников, в которую входят астрологи, черные маги и экстрасенсы. Некоторые из них были консультантами у начальника личной охраны Ельцина Александра Коржакова, затем у следующего – Евгения Мурова, а теперь дают прогнозы и советы нынешнему руководству ФСО.

В общении с подчиненными генерал Комов постоянно говорит о кознях западных разведок и призывает не терять бдительность. Тем временем его сын Никита почти каждое лето отправляется на отдых в Европу и уже побывал в княжестве Монако, Германии, Италии и Франции.

Возглавляет оперативное управление ФСО генерал Сергей Кудинов. В 2019 году он сменил на этом посту Николая Мусинского, знакомого с путиным еще по работе в Ленинградском УКГБ. Как сообщил источник The Insider в ФСО, с приходом особиста Кудинова в подразделениях охраны началась активная кампания по выявлению неблагонадежных лиц, алкоголиков и наркоманов.