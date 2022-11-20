Возле Снигиревки оккупанты разрушили храм, переживший мировую войну и коммунистический режим

Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в селе Киселевка Николаевской области разрушен российскими обстрелами. В здании отсутствует крыша, дождем и усыпанной штукатуркой уничтожены старейшие иконы.

Об этом сообщает “Суспільне” со ссылкой на настоятеля прихода отца Александра.

Впервые после деоккупации Киселевки отец Александр попал в деревню 12 ноября. Первое, что увидел – храм изуродован обстрелами, уцелело лишь несколько стен, крыши нет.

– Есть комнатка, в которой сохранились наши литургические вещи. В частности чаша для "крови Господней". Узнали от нашей прихожанки, что она там, прежде чем загорелся храм, спрятала наши иконы, образы, которые были в центральной части. Большинство образов мы спасли, но основную часть уничтожили дожди, многие уничтожили полевые мыши, – рассказал отец Александр.

В храме хранились древние иконы Божией Матери. Их спасти не удалось. По словам настоятеля прихода, оскорбления несли большую ценность для прихожан.

– Их передали люди, которые сохранили эти иконы от уничтожения коммунистической властью. Поэтому у них была такая стоимость. Эти люди скрывали иконы в своих домах, и потом, когда храм уже восстановили, они их принесли сюда. К сожалению, не удалось их спасти. Они были очень засыпаны, дожди их размочили. Они уничтожены, – говорит настоятель.

Храм полностью разрушен и восстановить его невозможно, только построить заново.

– Восстановить его нереально. Надо эти две стенки полностью разобрать и по-новому сделать. Это очень старый храм и так просто уже нельзя соединить новое со стариком. Эти стены склонены и, я думаю, когда дожди пойдут и морозы, эти стены также могут упасть этой зимой, - отметил Александр.

Пока храм не будет отстроен, службу в Киселевке не будут проводить. 8 декабря должно было быть 170 лет с даты возведения храма. Каменная часовня была сооружена в 1852 году. Отметим, что храм пережил Вторую мировую войну и советскую эпоху – в 1926 году из него сделали состав. Отремонтировали здание во времена независимой Украины.