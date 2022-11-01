В ростовской области «неизвестные» беспилотники попытались атаковать военный аэродром

В ростовской области рф возле военного аэродрома Миллерово сбили два беспилотника.

Об этом сообщают росСМИ.

"Первый беспилотник был сбит около 22 часов вечера 19 ноября в 1,5 километрах от города Миллерово. Через час в 10 километрах от города был обнаружен и сбит еще один летательный аппарат. Все это произошло в нескольких километрах от местного аэродрома”, - говорится в сообщении.

росСМИ заявили, что принадлежность беспилотников выясняется. Судя по всему, это могли быть украинские беспилотники, которые должны были ударить по военному аэродрому или выявить точки ПВО. Миллерово находится к северо-востоку от Луганска, примерно в 200 километрах от тыловых позиций ВСУ в Донецкой области. Появление украинских беспилотников на таком расстоянии – плохие новости для оккупантов.

Напомним, что ранее подобные удары наносили по российской инфраструктуре в Джанкое (пока неизвестно точно, чем именно) и даже порту в Новороссийске, где якобы взорвался украинский морской беспилотник.

Отметим, что сбитые в Миллерово беспилотники могли быть и российскими – существует вероятность, что их сбили по ошибке. Правильность версий подтвердит дальнейший ход событий, в том числе возможная "бавовна" на аэродроме.