ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: рф потеряла в Украине более 8 тысяч единиц техники

Уже 271-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 20 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 ноября.

Информация постоянно обновляется:

00:33 С начала вторжения в Украину россия потеряла уже как минимум 1500 танков, подсчитал аналитический проект Oryx, который собирает информацию о военных потерях сторон по фотографиям и видео.

Об этом сообщает DW.

Уничтожены были 859 танков, 64 – повреждены, 56 – брошены, а 521 танк был захвачен украинскими силами. Всего с начала войны россия, по данным Oryx, потеряла как минимум 8023 единицы военной техники (4914 уничтожено, 198 повреждено, 300 брошено, 2611 захвачено ВСУ). Потери Украины за это время Oryx оценивает в 2287 единиц боевой техники (1371 уничтожено, 94 повреждено, 60 брошено, 761 захвачено). В список включают только технику, потери которой подтверждены фото- и видеоматериалами в открытом доступе, и реальное количество уничтоженной техники значительно выше, подчеркивают аналитики Oryx.

00:17 Уничтоженные российские С-300 в Херсонской области.

00:07 Операция ВСУ по освобождению Луганщины не будет быстрой, потому что армия рф уже давно укрепилась на этом направлении за счет боевиков группировки «лнр» и ранее находившихся на Харьковщине сил.

Об этом сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, цитирует Радио Свобода.

- У врага там было образование, это так называемое “лнр”, которое он использовал как плацдарм для подготовки нападения на нас, в том числе создав там этот корпус “народной милиции лнр”. Он под руководством российских офицеров готовился к войне постоянно, тренировался, когда была Операция объединенных сил, - объяснил спикер.

Кроме того, Череватый отметил, что оккупанты в Луганской области успели подготовиться в инженерном плане. По его словам, часть российских войск после отступления из Харьковской области и Лимана (Донецкая область) была переброшена в Луганскую область.

В этой связи украинские войска на этом направлении не идут в лобовые атаки. Подразделения ВСУ атакуют врага высокоточными ударами, а затем оперативно переходят к контратакам, уточнил он.