Польша и Финляндия выступили за передачу замороженных российских активов Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий с премьер-министром Финляндии Санной Марин заявили, что замороженные средства россиян должны быть использованы во благо украинцев.

Об этом сообщает Yle.

Моравецкий предложил конфисковать замороженные активы российского государства и российских олигархов.

По словам премьер-министра Польши, арестованные активы должны быть использованы во благо Украины.

– Мы должны ударить по россии сильнее, чем она может ожидать, – подчеркнул Моравецкий.

Премьер-министр Марин поддержала предложение своего коллеги.

– Я надеюсь, что комиссия найдет правовые решения для осуществления этих действий, – сказала Марин.

Напомним, что Европейский союз заморозил российские активы в сумме 68 миллиардов евро.