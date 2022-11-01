«Это не будет быстро»: В Воздушных силах прокомментировали возможное производство иранских дронов в рф

Наладить процесс изготовления иранских моделей БПЛА в россии будет нелегко, на это уйдут месяцы.

Об этом в эфире единого телемарафона новостей заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Как известно, Москва непублично достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотников на территории россии.

– Это зависит от многих факторов, прежде всего, от желания стран развернуть производство. Здесь речь идет не о неделях, а о месяцах. Однозначно, что это не будет быстро. Потому что развернуть все это на каких-то мощностях – просто завезти там, где уже есть оборудование, – можно. Но все равно все это требует времени. И, как мы знаем, в россии этот процесс может затянуться, потому что может кто-нибудь захочет на этом еще и дополнительно заработать, – сказал Игнат.

Представитель командования Воздушных сил также прокомментировал интерес Ирана, который, по его мнению, пытается обойти санкции Запада, предоставив россии чертежи и технологии изготовления собственных вооружений.

Игнат отметил, что важность дронов на данном этапе войны возросла, поскольку они позволяют наносить врагу потери в тылу. Также он предположил, что возможное предоставление россии иранских ракет, о котором сообщалось ранее, могло замедлиться из-за дипломатических факторов.

– Возможно, включены какие-то дипломатические ресурсы, переговорные процессы, возможно, какие страны влияют на это. Будем надеяться, что террорист не получит этих ракет, это облегчит нашествие. Можем только надеяться, но нужно готовиться к любым вызовам, – подчеркнул Игнат.

Как известно, Иран отрицал, что передавал россии дроны-камикадзе Shaded-138. Но после ряда атак этих дронов по инфраструктуре Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.

В свою очередь Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у Израиля есть доказательства использования иранских беспилотников в Украине и он передаст их США.

После глава министерства иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки беспилотников в россию. Однако, по его словам, это было сделано в небольшом количестве до начала полномасштабной войны.