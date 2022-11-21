Германия предложила усилить ПВО Польши истребителями и системами Patriot

Германия предложила усилить противовоздушную оборону Польши зенитными ракетными комплексами Patriot.

Об этом в интервью газетам Rheinsche Post и General Azieger сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передает Reuters.

– Мы предложили Польше помощь в охране воздушного пространства – с помощью наших истребителей Eurofighter и систем ПВО Patriot, – сказала она.

Отмечается, что при холодной войне Германия имела 36 комплексов Patriot. Сейчас у ФРГ 12 систем, две из которых развернуты в Словакии.

Как известно, 15 ноября россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, во время которого ракета упала на территории Польши. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне. Президент США Джо Байден в ходе общения с журналистами назвал «маловероятным» то, что ракета была выпущена с территории россии.

Президент Польши Дуда заявил, что упала ракета типа С-300 и, вероятно, это была ракета, которую «использовали украинские силы», отражавшие ракетные атаки россии. Позже премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что у Польши пока нет точных данных, откуда выпущена упавшая в Пшеводуве ракета.