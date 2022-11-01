Война на Николаевщине: Оккупанты снова обстреливали акваторию Очакова из РСЗО

Почти вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, свободна от русских . Но враг продолжает обстрелы населенных пунктов области, в том числе и сам Николаев.

При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 20 ноября доступна по этой ссылке.

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08:38 На Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины, сообщила в эфире телемарафона спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Гуменюк подчеркнула, что специфика ситуации на Кинбурнской косе заключается в географической особенности. Коса объединена с большой сушей через Херсонскую область и враг подтягивает силы с временно оккупированной территории. Поэтому враг может позволять себе пополнять там резервы даже после того, как мы наносим поражение.

Боевая работа по Кинбурнской косе продолжается, и как только будет результат военные обещают о нем сообщить.

– Сейчас это военная операция в режиме тишины, – сказала спикер ОК «Юг».

По ее словам, географически район Кинбурнской косы не позволяет собрать там слишком большое скопление войск, коса со всех сторон окружена водой.

– К тому же и погода на нашей стороне. В это время там очень штормит, и удержаться там даже просто находясь на месте невозможно. Очень мощные ветры, штормы – даже природа смывает и сливает врага с этой земли, – сказала Гуменюк и добавила, что для Сил обороны такая погода «быстрее плюс».

Она отметила, что территорию Кинбурнской косы необходимо очистить еще и потому, что идут переговоры о присоединении Николаевского порта к зерновому соглашению и нужно, чтобы была возможность работать там безопасно.

08:11 Оккупанты снова обстреливали акваторию Очакова из реактивных систем залпового огня.

В других районах Николаевщины сутки прошли спокойно.