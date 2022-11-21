«В следующий раз может не повезти»: В МАГАТЭ назвали последние обстрелы ЗАЭС одними из самых интенсивных

Вражеские обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 и 20 ноября в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) назвали одними из самых интенсивных.

Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Мариано Гросси.

Обстрелы площадки Запорожской АЭС привели к повреждению зданий, систем и оборудования, причем некоторые взрывы произошли вблизи реакторов. Уровень радиации на площадке оставался в норме, сообщений о жертвах не поступало. Внешние источники электроснабжения ЗАЭС, уже несколько раз выводившиеся из строя во время войны, также не пострадали.

По словам экспертов МАГАТЭ, руководство объекта сообщило о повреждениях в нескольких местах, включая здание для хранения радиоактивных отходов, спринклерные системы водоема-охладителя, электрический кабель к одному из реакторов, резервуары для хранения конденсата, а также мост между другим реактором и его вспомогательными. зданиями.

«Нам еще раз повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз может не повезти. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что в следующий раз не будет», – сказал Гросси.

Он добавил, что проводит активные консультации с мировыми лидерами по последним обстрелам ЗАЭС и настаивает на том, что согласование и внедрение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС должно состояться уже сейчас.

«Несмотря на то, что не оказалось прямого влияния на ключевые системы ядерной безопасности на станции, обстрел произошел в опасной близости от них. Речь идет о метрах, а не о километрах. Кто бы ни вел огонь по Запорожской АЭС, он идет на огромный риск и играет в азартную игру с жизнью многих людей», - подчеркнул Гросси.

Напомним, что Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, призывающую россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах и вывести военнослужащих из Запорожской АЭС.