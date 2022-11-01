Оккупант пожаловался на фейковые новости российских СМИ, которые замалчивают настоящее число потерь армии рф

Российский оккупант жалуется со своим родственником на фейковые сообщения российских СМИ о ходе проведения так называемой «СВО» и реальных потерь российских войск на территории Украины. Также во время разговора затрагивается тема мобилизации, ее темпы и состав.
Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.
- Вчера своим в часть звонил, у нас «200-ый». Пришел блин, пацанчик погиб.
- Контрактник тоже?
- Угу.
- Бл*ть.
- Единственный был, который тут и погиб.
- Угу, зато по телевизор п*здят: «Все ох*ительно, оно долбит». Бл*ть аж бесит, аж неохота новости включать, смотреть бл*ть.
- Та уже люди не включают.
- Ну вот подбили там 2 БМП или 5. Там два танка. 3 танка ... 300 ВСУ наемниковда бл*ть. Вы скажите, сколько наших погибло за сутки *баний в рот. Скажие бл*ть.
- Да уже говорят у нас слухи: 80000 уже погибло.
- Да все может быть, все может быть. Х*ли, вроде мобилизация хоть прекратилась мать ее, не берут щас.
- Ну это пока, на время, на зиму.
- Да-да-да, они ж скорее всего.. это ж призывы уеб*ли, пока щас призывы наберуться бл*ть молодняка, солдатиков.
- Та молодняк щас че, тоже ... много кто не подет, единсвенные те, у кого ни родины, ни мамы нах*й. Те, кто может - контракт подпишут.
- Но это бл*ть два процента от всего.
- Ну да.
Напомним, как в ранее опубликованном перехвате оккупант жалуется, что их превратили в пехоту, а их жизнями рискуют: «От укропов за 120 метров сидеть»