Оккупант пожаловался на фейковые новости российских СМИ, которые замалчивают настоящее число потерь армии рф

Российский оккупант жалуется со своим родственником на фейковые сообщения российских СМИ о ходе проведения так называемой «СВО» и реальных потерь российских войск на территории Украины. Также во время разговора затрагивается тема мобилизации, ее темпы и состав.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Вчера своим в часть звонил, у нас «200-ый». Пришел блин, пацанчик погиб.

- Контрактник тоже?

- Угу.

- Бл*ть.

- Единственный был, который тут и погиб.

- Угу, зато по телевизор п*здят: «Все ох*ительно, оно долбит». Бл*ть аж бесит, аж неохота новости включать, смотреть бл*ть.

- Та уже люди не включают.

- Ну вот подбили там 2 БМП или 5. Там два танка. 3 танка ... 300 ВСУ наемниковда бл*ть. Вы скажите, сколько наших погибло за сутки *баний в рот. Скажие бл*ть.

- Да уже говорят у нас слухи: 80000 уже погибло.

- Да все может быть, все может быть. Х*ли, вроде мобилизация хоть прекратилась мать ее, не берут щас.

- Ну это пока, на время, на зиму.

- Да-да-да, они ж скорее всего.. это ж призывы уеб*ли, пока щас призывы наберуться бл*ть молодняка, солдатиков.

- Та молодняк щас че, тоже ... много кто не подет, единсвенные те, у кого ни родины, ни мамы нах*й. Те, кто может - контракт подпишут.

- Но это бл*ть два процента от всего.

- Ну да.