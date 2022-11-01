Район Сватового является самым уязвимым участком обороны армии рф, – британская разведка.

В настоящее время район города Сватово Луганской области является самым уязвимым оперативным флангом российских сил, поэтому оккупанты, вероятно, будут рассматривать сохранение контроля над городом как приоритет.
Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.
Как отмечается, в последние семь дней продолжаются интенсивные артиллерийские перестрелки вокруг направления Сватового в Луганской области на северо-востоке Украины.
На других участках фронта, российские войска продолжают отдавать предпочтение строительству оборонительных позиций, почти наверняка частично укомплектованных плохо обученными мобилизованными резервистами, говорится в строительстве.
«Благодаря тому, что юго-западную линию фронта россии теперь легче оборонять вдоль восточного берега реки Днепр, район Сватового теперь, вероятно, является наиболее уязвимым оперативным флангом российских войск», - считают в разведке Британии.
Кроме того, в британской разведке считают, что, вероятно, военно-политическое командование россии будет рассматривать сохранение контроля над Сватовым как приоритет.
Однако командиры, вероятно, борются с военными реалиями поддержки надежной обороны, а также пытаются обеспечить наступательные операции южнее Донецка.
Как оборонная, так и наступательная способность россии продолжают сдерживаться острой нехваткой боеприпасов и квалифицированного персонала, констатируют в британской разведке.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 21 November 2022
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