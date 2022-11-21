СБУ задержала жителя Славянска, сливавшего оккупантам позиции ВСУ

Жителя Славянска разоблачили на передаче информации о Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, в ноябре 2022 года житель г. Славянска с собственного мобильного телефона через мессенджер отправил сообщение о местонахождении личного состава, автотранспорта и военной техники Вооруженных Сил Украины, а также о размещении блокпоста на территории города.

После совершенного мужчину разоблачили и задержали правоохранители. Фигурант сообщен о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что СБУ просит украинцев сообщать о предателях Николаевской и Херсонской.