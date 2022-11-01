Еще десять боевиков «л/днр», плененных при контрнаступлении на Юге, получили от 13 до 15 лет тюрьмы

Десять боевиков террористических организаций «л/днр» приговорены к реальным срокам заключения от 13 до 15 лет.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В начале полномасштабного вторжения злоумышленники вошли в состав подразделений Южного военного округа вс рф.

Среди них – командиры штурмовых отделений, снайпер, пулеметчик и стрелки, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении.

Злоумышленники были задержаны в ходе контрнаступления украинских войск на юге нашего государства.

Большинство из них находилось на территории одной из местных школ, где боевики обустроили свои огневые позиции.

Суд признал их виновными по части 2 статьи 111 («Государственное предательство, совершенное в условиях военного положения») Уголовного кодекса Украины.

Еще одним осужденным является командир танка оккупационных группировок, обстреливавший объекты промышленной и социальной инфраструктуры в Северодонецке и Рубежном Луганской области.

Установлено, что боевик входил в состав танкового подразделения, созданного агрессором, "2-го армейского корпуса". Под командованием российских захватчиков участвовал в захвате населённых пунктов на востоке Украины.

Злоумышленник попал в плен во время активных боевых действий в районе Северодонецка в июне этого года.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.