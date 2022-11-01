Израиль может дать Украине современное оружие, если рф получит от Ирана ракеты

Украина может получить высокотехнологичные ракеты от Израиля, если Иран поставит рф баллистические ракеты.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата на форуме в Бахрейне, передает телеканал "Кан".

По его словам, украинская армия может получить «высокоточные баллистические ракеты», если Иран станет поставлять подобные ракеты собственного производства россии.

Хулата не уточнил, идет ли речь о ракетах израильского производства.

Источники Кан в Министерстве иностранных дел Израиля также сообщили, что дипломаты страны в разговорах с заместителем министра иностранных дел рф Михаилом Богдановым выразили протест по использованию российскими войсками в Украине иранских беспилотников.

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщили, что Иран готовится передать россии тысячу баллистических ракет и новую партию дронов-камикадзе.