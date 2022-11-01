В Киевской области СБУ задержала помощника «министра мвд лнр»

СБУ задержала помощника «министра министерства лнр», который захватывал здание луганского управления спецслужбы.

Об этом сообщили в СБУ.

Бывший главарь боевиков с позывным «Сотый» после событий 2014 года скрывался от правосудия, в частности, во временно оккупированных районах Украины. При этом окончательно «залечь на дно» решил в Киевской области, где его уже сейчас задержала СБУ.

Злоумышленник входил в руководящий состав оккупационной администрации захваченного Луганска и находился на прямой связи с кадровыми сотрудниками российских спецслужб.

Именно при их «протекции» его назначили «помощником министра мвд лнр» и командиром штурмового подразделения «специального отряда быстрого реагирования» (более известного как «филиал» российского СОБР).

Находясь на должностях, он координировал преступные действия с представителями центральных подразделений российских спецслужб. Для этого регулярно встречался с ними на территории временно оккупированного Крыма.

Во исполнение враждебных задач, в 2014 году он командовал группами боевиков во время захвата админздания луганского управления СБУ.

Также он собирал персональные данные сотрудников Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях. Полученные сведения планировалось передать агрессору для подготовки диверсий против украинских защитников.

Кроме того, злоумышленник создал разветвленную сеть вражеских информаторов, которые сдавали ему места дислокации и перемещения подразделений антитеррористической операции на востоке Украины.

О полученных сведениях докладывал российским кураторам и бывшим вожакам боевиков, среди них: «глава парламента лнр» Алексей Карякин, «министр мвд лнр» Игорь Корнет, «военный комендант» захваченного Луганска Сергей Грачев с позывным «Грач».

Зафиксированы факты передачи врагу закрытых данных по движению колонн с военной техникой сил АТО в районах Северодонецка, Лисичанска и Сватового.

Полученные разведданные агрессор использовал для подготовки засад и обстрелов украинских подразделений.

Также боевик осуществлял охрану граждан рф, которые в 2014 году приехали на Луганщину и Донбасс для проведения фейковых референдумов, в результате которых были провозглашены «лнр» и «днр».

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по части 1 статьи 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.