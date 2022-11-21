АРМА продало арестованный российский аммиак на ₴912 миллионов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продало на трех открытых аукционах арестованный аммиак российских компаний на 912 миллионов гривен.

Об этом сообщается на правительственном портале.

На последнем аукционе АРМА реализовало 10 тысяч тонн аммиака. В ходе торгов начальная цена выросла на 26% или на 77 миллионов гривен.

Это уже третий лот из общего объема арестованного аммиака более чем в 40 тысяч тонн. Предыдущие два лота арестованного сырья российского предприятия АРМА реализовало почти 540 миллионов.

В ходе первого аукциона было реализовано 7 тысяч тонн почти 240 миллионов. Второй лот объемом 10 тысяч продан свыше 300 миллионов гривен.

Деньги от продажи аммиака размещены на депозитных счетах АРМА, с которых после согласования с Кабмином они будут перечислены на покупку военных облигаций. Кабмин согласовал покупку АРМА военных облигаций на 300 миллионов гривен.

Всего в сентябре-октябре этого года АРМА перечислило на нужды обороны более 750 миллионов гривен.