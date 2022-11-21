На Черниговщине будут заочно судить оккупанта, расстрелявшего автомобиль с семьей

Прилуцкой окружной прокуратурой в порядке специального досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего вооруженных сил рф по факту расстрела автомобиля с семьей.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, 26 февраля военнослужащие страны-агрессора, двигаясь в центре села Крупичполе Прилукского района, заметили остановившийся гражданский автомобиль, который давал дорогу военной технике врага. В авто находилась супружеская пара, их дочь и зять.

Обвиняемый совместно с другими военными рф сразу открыли прицельный огонь по автомобилю и его пассажирам. В дальнейшем, считая, что все четыре человека погибли, военнослужащие страны-агрессора покинули место совершения преступления.

В результате преступных действий женщина погибла, другие члены семьи получили телесные повреждения разной степени.

Действия оккупанта квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством, совершенное группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 18 ноября в Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми .