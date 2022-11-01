Санду просит помощи у Запада, чтобы «гибридные методы» россии не победили в Молдове

Молдова уязвима перед гибридными атаками россии, что может подорвать устойчивость Украины и стабильность Европы.

Об этом в колонке в издании Politico написала президент страны Майя Санду, передаёт Лига.net.

По ее словам, из-за войны россии против Украины Молдова сталкивается с "серьезными затратами и повышенными рисками". Она отметила, что обстрелы критической инфраструктуры Украины и сокращение экспорта газа россией вдвое лишили страну бывших источников энергии. Санду заявила, что российские прокси и криминальные группировки в Молдове используют энергетический кризис, чтобы разжигать недовольство и провоцировать политические потрясения.

"Используя весь спектр гибридных угроз, в частности фальшивые сообщения о бомбах, кибератаки, дезинформацию, призывы к социальным волнениям и неприкрытое взяточничество, они работают над дестабилизацией, подрывом нашей демократии и ставят под угрозу вклад Молдовы в более широкую безопасность Европы", - написала она.

Президент Молдовы считает, что уязвимость страны может ослабить устойчивость Украины и подорвать стабильность в Европе.