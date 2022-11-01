В Крыму оккупанты усилят мобилизацию и раздачу повесток

На временно оккупированной территории автономной республики Крым продолжаются меры скрытой мобилизации в ряды российских войск.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В частности, в Симферополе 19 ноября состоялось совещание с участием так называемых руководителей силовых структур с представителями управления города и председателями поселковых советов. Главным вопросом этого сборища было невыполнение определенных количественных показателей мобилизации.

С целью решения этой проблемы с 21 ноября представители так называемых военных комиссариатов и полиции начали вручение повесток под подпись.