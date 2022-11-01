Украина тратит две зенитные ракеты, чтобы сбить одну российскую крылатую ракету

Сегодня в среднем для уничтожения одной крылатой ракеты или другой вражеской воздушной цели применяется две зенитные ракеты.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат, пишет "Армия Информ".

- Это образно говоря, чтобы понять, что по современной ракете, например, Х-101 условного 2019 года выпуска летит ракета комплекса С-300 производства 70-х годов, - объясняет Юрий Игнат. – Конечно, это – не стандарт, и в каждой отдельной ситуации решения по боевому применению принимаются командирами на местах. Но в среднем это две зенитные ракеты по одной крылатой или баллистической ракете врага. Чтобы шанс на поражение был выше.

Также для понимания того, насколько сложно современное противовоздушное сражение в условиях массированных ракетных ударов Юрий Игнат привел несколько цифр из событий на прошлой неделе, когда по разным регионам Украины врагом было выпущено почти 100 ракет разных типов.