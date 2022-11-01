Оккупанты используют около 40 аэродромов для ударов по Украине

На сегодняшний день враг использует для ударов по Украине около 40 аэродромов.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат, передает "Армия Информ".

- Это около 40 аэродромов, расположенных как непосредственно на территории россии, так и в Беларуси, и на территории временно оккупированного Крыма, - отмечает офицер. – Конечно, с освобождением наших территорий враг вынужден изменять и свою тактику. Так, освобождение Херсонщины – это минус два аэродрома противника, Чернобаевка и Чаплынка. Агрессор вынужден перебрасывать авиационную технику и подразделения обеспечения к ней подальше от линии столкновения. В частности, на территорию Крымского полуострова.

В конце концов, как отмечает пресс-секретарь Воздушных Сил, для украинской авиации меняется немного – разве что несколько увеличивается время подлета. Чем меньше аэродромов будет оставаться у врага, тем быстрее ВСУ вернут оккупированные территории.