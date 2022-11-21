рф сосредоточила свои атаки в Донецкой области, но ей мешает погода, - Минобороны Украины

Самым горячим направлением на фронте является Донецкая область: враг несколько снизил штурмовую активность из-за плохой погоды, но не ослабляет мощность обстрелов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона, пишет "Украинская правда".

- После того, как был уволен Херсон, это стало достаточно деморализующим фактором для российских бойцов и общества РФ, соответственно они ищут место приложения силы, чтобы были по крайней мере тактические новости, чтобы этот дух поднять. Они концентрируют свои усилия сейчас на востоке, и, прежде всего, горячая точка сейчас – это Донецкая область. Им мешает совершать атаки в том количестве, как они делали на прошлой неделе, только плохая погода. Потому что во второй половине прошлой недели на донецком направлении ВСУ отражали сотни атак в день.

- Сейчас из-за погоды немного уменьшилось (количество попыток штурма), вместе с тем не уменьшилось количество обстрелов: по всему восточному фронту почти 400 обстрелов в день (по самым свежим данным), - сказала заместитель министра обороны.

Маляр отметила, что оккупанты не оставляют мечты выйти на административные границы Донбасса, но ВСУ очень мощно отражают все атаки.