Функционеры кремля, Сергей Кириенко и Владимир Мединский, прибыли в оккупированную Станицу Луганскую, чтобы открыть там реконструированный памятник князю Игорю.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Кириенко напомнил, что памятник реконструировали по прямому поручению президента страны-агрессора Владимира Путина. Он пожаловался на то, что будто русскую историю пытаются "перекрутить и уничтожить", поэтому нужно восстанавливать "историческую память". Также Кириенко соврал, что оккупированная Луганщина является "исторической частью русской земли".

У памятника оккупанты разместили значительное количество гранитных плит, на которых перечислили "славные" события по версии российских пропагандистов. В частности, утверждается, что в 2014 году произошел "госпереворот", а против народа Донбасса были брошены "нацисты-каратели".

Памятник был установлен в 2003 году к 65-летию Луганской области. Он посвящен князю Игорю Святославичу, который является главным героем «Слова о полку Игореве». При этом князь был древнерусским, а не русским государственным деятелем. Большинство земель, которыми он правил, теперь входят в Черниговскую и Сумскую области Украины. Из Луганской области князь начал свой неудачный поход против половцев в 1185 году, закончившийся поражением, который можно считать актом военной агрессии.