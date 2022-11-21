ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Херсонцам предложили эвакуироваться из-за обстрелов и проблем с инфраструктурой

Уже 272-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 21 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 22 ноября.

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00:37 Херсонцам предлагают эвакуироваться на зимний период, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

- С учетом сложной ситуации с безопасностью в городе и проблем с инфраструктурой, вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны. Правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу, с возможным дальнейшим перемещением на Кировоградщину, в Хмельницкую область или в западные регионы Украины, - заявила Верещук.

Эвакуированным жителям предоставят бесплатное проживание в приютах, гуманитарную помощь, питание, медицинскую поддержку.

00:26 В Волчанске Харьковской области в результате обстрелов пострадали мирные жители.

Оккупанты ударили из РСЗО прямо по жилому сектору.

Ранения получили 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, они получили взрывные травмы и осколочные ранения.

00:21 ВСУ уничтожили базу и технику оккупантов.