СБУ ищет ДРГ в Киево-Печерской Лавре

СБУ проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В частности, учитывая вооруженную агрессию рф, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан, пояснили в ведомстве.

В СБУ рассказали, что указанные мероприятия проводятся для:

– недопущение использования Лавры как ячейки «русского мира»; – проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.; – обезопасение населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят обзор территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

«Все действия совершаются в рамках действующего законодательства. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины», – добавили в ведомстве.

Напомним, как СБУ открыла уголовное производство по прославлению «русского мира» в Киево-Печерской лавре.