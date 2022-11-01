Информатора Стрелкова отдали под суд за слив данных о позициях ВСУ

СБУ завершила досудебные расследования и передала в суд материалы уголовных производств в отношении двух российских агентов. Среди них – личный информатор российского террориста Стрелкова-Гиркина.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оба злоумышленника задержаны в ходе спецопераций СБУ на территории Донецкой области.

Один из фигурантов вышел из-за запретной соцсети «Одноклассники» на бывшего «министра обороны днр» после начала полномасштабного вторжения. Там он предложил Стрелкову свою «помощь» в войне против Украины.

По указаниям российского террориста, его приспешник собирал информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории Славянска.

Кроме того, злоумышленник передавал врагу локации местных госучреждений и критической инфраструктуры.

Установлено, что передачу закрытых сведений вражеский агент осуществлял по собственному аккаунту в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности.

Сотрудники Службы безопасности своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке переправки агрессору оборонной информации.

Другим приспешником кафиров оказался житель поселка Клебан-Бык, который после начала полномасштабной агрессии был завербован представителем ФСБ.

По заданию российской спецслужбы, он проводил разведывательно-подрывную деятельность в Краматорском районе. Прежде всего вражеский агент пытался обнаружить колонны украинской военной техники и через анонимный мессенджер передать в рф их геолокацию.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрениях по частям 2, 3 статьи 114-2 («Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения») Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что 17 ноября суд Гааги в ходе оглашения приговора по делу об сбитии самолета рейса MH17 признал террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) и других подозреваемых виновными в крушении рейса в 2014 году.

Еще напомним, что ГУР гарантирует 100 тысяч долларов за пленника Гиркина.