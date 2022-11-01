На Херсонщине оккупанты обустроили пыточную на территории захваченной базы отдыха, – Генштаб ВСУ

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22.11.2022 09:28

В селе Стрелковое Херсонской области российские захватчики на территории базы отдыха обустроили пыточную, в котором подвергают пыткам украинцев.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводке.

«В нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны российские оккупационные войска, в частности в населенном пункте Стрелковое Генического района Херсонской области, на территории базы отдыха обустроили пыточную, где удерживают и подвергают пыткам граждан Украины», - говорится в сообщении.

Как известно, в Херсоне во время оккупации российские военные обустроили в пыточной отдельную камеру для детей.

Фотофакт