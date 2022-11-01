Демонстрация возможности Украины влиять на Новороссийск подорвет морское влияние рф, – британская разведка

Демонстрация возможности Украины угрожать Новорсийску станет новым вызовом для россии.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

18 ноября ряд российских и украинских СМИ сообщили, что произошло нападение на нефтяной терминал в порту Новороссийск на черноморском побережье россии. Рядом с нефтяным терминалом расположена крупная база Черноморского флота рф (ЧФ).

Британская разведка сообщает, что ЧФ рф перенес много своих операций на подлодках в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по их базе в Севастополе в оккупированном Крыму. Российское командование, вероятно, будет озабочено угрозами для базирующейся в Новороссийске флотилии десантных кораблей.

Сообщается, что эти суда относительно уязвимы без сопровождения и играют более важную роль в поставках российских сил в Украину после повреждения Крымского моста в октябре.

Полные подробности этого инцидента пока неизвестны. Однако, как отмечает разведка, любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску скорее всего станет дальнейшим стратегическим вызовом для ЧФ рф. Это также еще больше подорвет и без того уменьшенное морское влияние россии в Черном море.