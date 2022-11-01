Российский военный, который сбежал в Испанию, рассказал о зверствах сослуживцев во время оккупации Киевской области

Российский военный Никита Чибрин из 64-й мотострелковой бригады, которую обвиняют в преступлениях в Буче, рассказал о зверствах, которые совершали его сослуживцы по отношению к жителям Киевской области.

Его рассказ приводит The Insider.

Как известно, Чибрин сбежал из россии и попросил политического убежища в Испании.

- Точно знаю, что были факты мародерства. Я видел, как брали машины в Липовке и Андреевке, видел, как ломали машины, которые не могли завести, разрушали дома. По-видимому, у них крыша поехала, мол, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, оружие и так далее. «Синдром Рэмбо» включался. Брали украшения из домов, мобильные устройства.

Также Чибрин подтвердил факт изнасилования российскими солдатами женщин в Андреевке.

- У них из-за этого всего ехала крыша. Многие находили в домах алкоголь и выпивали. Был случай в Андреевке, когда изнасиловали мать и дочь. Четверо парней сделали это. Один убежал, остальных сослуживцы и командование избили табуретками. Их вообще хотели расстрелять. Их нельзя было обвинить, потому что не было доказательств, поэтому их просто уволили.

Военнослужащий рассказал, что российские солдаты находятся в ужасных условиях на фронте.

- Люди не были долго в нормальном мире. У них не было нормальных условий. Украинская армия показывала кадры окопа, где у них все по-человечески: убежище, изоляция от влаги, кровати нормальные, электричество. У армии Украины отношение к своим солдатам намного лучше.

Также, по словам Чибрина, российским солдатам обещали, что их отправят домой. Командование оказывает физическое и психологическое давление на тех, кто хотел покинуть фронт или за попадание в плен.

- Всех запугивали тем, что член или яйца отрежут, или что-то еще сделают.

Военнослужащий также рассказал, что прикидывался на фронте сумасшедшим, чтобы его не отправили на передовую. Из-за того, что он сбежал и отказался стрелять, от него отвернулись все, в том числе семья.

- Я для них предатель Родины и все. А что, мне надо было идти на войну и убивать мирных жителей украинцев? Идти в тюрьму? Остается третий вариант — просто уехать.

Чибрин заявил, что хочет дать показания в международном суде: «Мне нечего скрывать. Это преступная война, которую начала Россия. Я хочу сделать все возможное для ее окончания».

В армию Чибрин пошел летом 2021 года — по его собственному признанию, из-за финансовых проблем. В Украину, утверждает военный, его бригаду завезли обманом. По словам Чибрина, первый месяц войны он провел в селе Липовка в 50 км от Киева. В этот период его сослуживцы устроили геноцид в Буче и Андреевке.

16 июня онсмог покинуть Украину, спрятавшись в грузовике, который направлялся в россию. После побега он связался с правозащитниками из Gulаgu.nеt, чтобы те помогли ему покинуть россию. 15 ноября он приземлился в Мадриде, где сразу попросил политубежища. По словам Чибрина, пока его заявление находится на рассмотрении, его разместят во временном центре для беженцев

Напомним, ранее российский военнослужащий из 64-й мотострелковой бригады Даниил Фролкин признался в убийствах и мародерстве во время оккупации Киевской области.

Как известно, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады, совершавших преступления против украинцев в Буче под Киевом. Также в разведке заявили, что тот факт, что 64-й мотострелковой бригаде, которая зверствовала под Киевом, присвоили звание «гвардейская», говорит о том, что в россии на уровне высшего руководства поощряют преступления против украинцев.