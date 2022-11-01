Экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры за госизмену будут судить в закрытом режиме

Геннадий Герман Уголовное производство в отношении бывшего руквовдителя Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа будут слушать в закрытом судебном заседании.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

21 ноября прокурор и адвокаты обвиняемого обратились в Приморский райсуд Одессы с ходатайством о слушаниях в закрытом режиме. Участники сослались на «необходимость предотвратить разглашение сведений о личной жизни» прокурора и «охраняемой законом тайны».

По словам прокурора Александра Чокли, во время судебного разбирательства должны заслушать информацию, разглашение которой неуместно, так как может нанести вред национальной безопасности и повлиять на ход боевых действий. В частности, это персональные данные украинских военных, спасателей и правоохранителей в Николаевской области, особенности их работы в регионе, состояние и загруженность дорог и мостов, наличие блокпостов и пароли для их прохождения, последствия ракетных ударов по городу и количество погибших среди военных и гражданских с указанием причин. их смерти.

Кроме того, в материалах дела есть данные о военнопленных вооруженных сил рф, публикация которых может негативно повлиять на дальнейший процесс обмена. Также будут озвучиваться особенности процессуального оформления военнопленных с названием учреждений, где их содержат, а также персональными данными руководства.

«Как такая эта информация не публично доступна и получена в результате выполнения служебных обязанностей. Некоторая из перечисленных информаций носит оперативно-служебный характер, а другая содержит охраняемую законом тайну», — объяснял прокурор.

Ходатайство поддержали и адвокаты Станислав Клименко и Владислав Каланжов, добавив, что подготовили аналогичное ходатайство. Геннадий Герман также сказал, что выступает за слушание дела в закрытом режиме.

«Я поддерживаю закрытое производство, потому что подробно исследовалась моя семейная, интимная жизнь. Поэтому настаиваю на этом», – подчеркнул Герман.

После совещательной комнаты коллегия судей объявила, что будет слушать уголовное дело Германа в закрытом заседании.

Геннадий Герман родился в Харьковской области, в селе Добренька. Высшее образование получил в Национальной юридической академии Ярослава Мудрого. Работал в органах прокуратуры Полтавской и Харьковской областей. Николаевскую окружную прокуратуру возглавил за год до полномасштабной войны в марте 2021 года. До назначения на этот пост работал в Офисе Генерального прокурора.

Герману инкриминируют часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса, а именно государственную измену в условиях военного положения. Это преступление относится к категории особо тяжких и карается лишением свободы от 15 лет до пожизненного заключения.

По данным следствия, на сторону оккупантов Герман перешел в начале марта 2022-го. Мужчина связался с представителем одного из средств массовой информации рф и заявил о желании сотрудничать. Далее начал получать задания от кураторов из спецслужб рф и передавать им нужную информацию.

Герман якобы сообщал оккупантам о позициях ВСУ на Николаевщине, персональных данных украинских военнослужащих и сотрудников ГСЧС, паролях для прохождения блокпостов, результатах обстрелов и общей оперативной ситуации в регионе. Кроме того, корректировал огонь по гражданским и военным объектам и информировал оккупантов о задержанных в Николаевской области российских военнопленных — сколько их, где они содержатся и в каком состоянии. Для получения данных Герман использовал своих подчиненных и коллег, а также служебные связи.

Считается, что россияне получали информацию от прокурора с 4 марта по 4 апреля. За это время, по данным правоохранителей, в регионе погибли, по меньшей мере, 112 гражданских и 383 военнослужащих ВСУ. Также было разрушено большое количество критической инфраструктуры.

Судя по материалам дела, перед задержанием за Германом велась слежка, в том числе аудио- и видеофиксация. Кроме того, чтобы доказать совершение преступления, Герману несколько раз передавались имитационные списки с данными о погибших украинских военных и спасателях, переданные россиянам. Протоколы следственных экспериментов есть в материалах дела.

Задержан Герман 4 апреля. На следующий день ему сообщили о подозрении, а 6 апреля отправили в СИЗО, где он находится по сей день.

Несколько раз обвиняемый пытался обжаловать меру пресечения, настаивая на домашнем аресте. В суде он не отрицал факт передачи информации, но якобы присылал ее блогеру, которого «нашел в интернете с целью объективного освещения происходящей в Украине ситуации».

7 октября Верховный суд определился с подсудностью дела экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа – его передали в Приморский суд Одессы.

Напомним, что новый генпрокурор Андрей Костин после назначения на должность организовал служебную проверку прокуроров в Николаевской области.

Также напомним, как после Германа был задержан очередной николаевский прокурор. На этот раз за вымогательство военнослужащего взятки по делу о ДТП.