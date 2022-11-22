Оперативнику фсб объявили подозрение за пытки и заключение украинского журналиста в Крыму

Журналист Владислав Есипенко Оперативнику фсб рф, причастному к пыткам и незаконному заключению украинского журналиста, внештатного сотрудника «Радио Свобода» проекта «Крым.Реалии» объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, гражданин рф, занимая должность «старшего оперуполномоченного УФСБ рф по Республике Крым и г. Севастополю», реализовал политику страны-агрессора по преследованию проукраински настроенного населения полуострова.

В марте 2021 года возле села Перевальное подозреваемый незаконно задержал украинского журналиста, который несколько последних месяцев находился в Крыму с рабочей поездкой. Когда оперативник провел осмотр автомобиля журналиста, то якобы обнаружил в нем взрывное устройство. Без всякого процессуального оформления подозреваемый задержал журналиста и вместе с другими псевдоправоохранителями переместил его в подвал в городе Бахчисарай.

Применяя физическую силу, электрический ток и моральное давление, правоохранители заставили задержанного признаться в преступлении, которое он не совершал, а именно в незаконном изготовлении, переработке или ремонте взрывных устройств. Также его заставили подписать заранее подготовленные подозреваемым процессуальные документы и указать местонахождение тайника со взрывчаткой. По версии оккупантов, именно там журналист якобы достал компоненты для взрывного устройства, обнаруженные в его автомобиле.

Подозреваемый нарушил запреты, предусмотренные Конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 года, и нарушил законы и обычаи войны.

Как известно, ФСБ задержала Есипенко по подозрению в том, что фотографировал и снимал на видео местность, объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей. Мужчину задержали «в целях предотвращения проведения Есипенко подрывных акций в пользу украинских спецслужб». В его машине якобы обнаружили самодельное взрывное устройство. Также в ФСБ заявили, что Есипенко работал на Службу внешней разведки Украины (в обвинительном акте статью уже убрали). Через некоторое время Есипенко заявил, что дал под пыткой показания. В феврале 2022 года фрилансеру «Радио Свободы» дали шесть лет заключения.

Напомним, как оккупанты в Крыму оставили в силе приговор николаевцу Ширингу, осужденному за якобы «шпионаж».