Украина вернула домой тела 33 военнослужащих

22 ноября состоялась очередная передача тел погибших военнослужащих, удалось вернуть родным тела 33 защитников Украины.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Процесс переговоров о передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память!» – подчеркнул Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко и ряда силовых структур Украины.

В Минреинтеграции отметили, что всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 696 тел.

В ведомстве напомнили, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21. Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.