В Херсоне задержали предателя, который перед освобождением города выпустил заключенных из СИЗО

В Херсоне сотрудники ГБР и СБУ задержали предателя из пенитенциарной системы, который перед освобождением города от российских оккупантов допустил побег заключенных.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и в областной прокуратуре.

Начальник одного из отделений «Пивничной исправительной колонии №90» с первых дней оккупации Херсона работал на захватчиков в должности в оккупационной структуре, которая отвечала за следственные изоляторы и места исполнения наказаний.

Среди прочего «начальник отдела охраны следственного изолятора» организовывал вывоз осужденных на работы по благоустройству, а несколько дней даже руководил этим СИЗО.

В должности подозреваемый предоставил указания работникам Херсонского следственного изолятора покинуть место несения службы. При этом по его приказу ключи от камер и служебных помещений были оставлены в непосредственном доступе заключенных, что привело к их массовому бегству.

«В день освобождения Херсона от оккупантов работник колонии сделал вид, что не видит побега заключенных и не предпринял никакого действия, чтобы предотвратить это. Но сам бежать не успел и был задержан работниками ГБР во взаимодействии с СБУ», – отметили в ведомстве.

Бывшему работнику колонии доложено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

Напомним, что оккупанты во время бегства из Херсона выпустили из СИЗО около 400 человек, находившихся там по подозрению в совершении преступлений общеуголовного характера. Об этом «ПН» стало известно из своих источников в ГУР. В то же время местных жителей, которых оккупанты похищали за их проукраинскую позицию и держали в СИЗО, они вывезли на левый берег Днепра.

15 ноября глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что под стражу вернули 166 арестантов, которых выпустили из СИЗО оккупанты при побеге из Херсона.

Также напомним, как пятеро арестантов, которых оккупанты выпустили из СИЗО Херсона, добрались до Николаевщины и сдались властям.