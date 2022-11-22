Кроме Лавры СБУ пришла с контрразведывательными мероприятиями в монастыри Ровенской области

В Ровенской области СБУ проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (город Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (села Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УП.
Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Как известно, 22 ноября сотрудники СБУ, полиции и Нацгвардии проводят контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской Лавре.
Цель мероприятий в религиозных сооружениях в Ровенской области, такая же как и в Киево-Печерской Лавре, отмечают в СБУ:
- недопущение использования религиозных общин в качестве ячейки «русского мира»;
- проверки данных об использовании помещений монастырей для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;
– обезопасение населения от провокаций и террористических актов.
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр указанных территорий и помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
Напомним, как СБУ открыла уголовное производство по прославлению «русского мира» в Киево-Печерской лавре.