Кроме Лавры СБУ пришла с контрразведывательными мероприятиями в монастыри Ровенской области

В Ровенской области СБУ проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (город Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (села Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УП.

Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Как известно, 22 ноября сотрудники СБУ, полиции и Нацгвардии проводят контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской Лавре.

Цель мероприятий в религиозных сооружениях в Ровенской области, такая же как и в Киево-Печерской Лавре, отмечают в СБУ:

- недопущение использования религиозных общин в качестве ячейки «русского мира»; - проверки данных об использовании помещений монастырей для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.; – обезопасение населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр указанных территорий и помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.