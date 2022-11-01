Имитация сдачи в плен: Офис Генпрокурора сообщил, что расследует обстоятельства ликвидации оккупантов в Макеевке

Луганская областная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения военнослужащими вооруженных сил российской федерации вероломства. Речь идет о событиях, произошедших в селе Макеевка Луганской области, видео которых недавно было опубликовано в сети.

Об этом говорит сообщение на сайте Офиса Генпрокурора.

«По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в селе Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие действия запрещаются международным гуманитарным правом», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).