Фактически полностью разорван: появилось видео поврежденного «Северного потока»

Трубопровод «Северного потока» после взрывов в сентябре практически полностью разорван.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное на YouTube.

Кадры, показывающие разрушение Северных потоков после диверсии, опубликовал один из продюсеров телеканала BBC.

На видео видно, что трубопроводы фактически были полностью разорваны.

Согласно выводам следователей, на газопроводах системы "Северный поток" произошла серьезная диверсия. Расследование продолжается. В прокуратуре Швеции выясняют, можно ли кому-либо предъявить подозрение в совершении преступления.

Напомним, 26 сентября стало известно об утечке на двух нитях «Северного потока – 1» и одной нити «Северного потока – 2». В шведском МИДе заявили, что вызвали взрывы. В ООН сообщили, что прорывы в системе газопровода «Северный поток – 1» в Балтийском море привели к наибольшему когда-то зарегистрированному выбросу метана.

Расследование происшествия ведут Копенгаген, Стокгольм и Берлин. В ЕС утечку признали диверсией. 29 сентября российская генпрокуратура возбудила уголовное дело по акту международного терроризма.

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, за подрывами газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2, скорее всего, стоят российские спецслужбы .