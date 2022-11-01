ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты ударили ракетами по роддому в Запорожской области, погиб младенец

Уже 273-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 22 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 ноября.

Информация постоянно обновляется:

08:27 Утром оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Под ударом оказались жилой дом и поликлиника. Погибли двое прохожих, сообщил Кирилл Тимошенко.

08:14 Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что родильное отделение в Вольнянске оккупанты обстреляли ракетами С-300.

«Погиб мальчик, родившийся 2 дня назад. Мать осталась жива. 2 человека пострадало – врачи. 1 врач в тяжелом состоянии. На месте работают ГСЧС. Работы по разбору завалов продолжаются», – написал Тимошенко.

08:08 За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка в Донецкой области, сообщает Генштаб.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области в местной больнице не хватает койкомест для размещения раненых захватчиков. А в населенный пункт Великие Копани в течение предыдущих суток доставлены около 40 раненых оккупантов.

По уточненной информации, 21 ноября текущего года в Запорожской области подтверждено уничтожение вражеских зенитного ракетного комплекса С-300 и 5 единиц военной техники разного типа в районе населенного пункта Пологи, кроме того, 40 военнослужащих получили ранения. Недалеко от Веселого Запорожской области был уничтожен блокпост оккупантов, 15 военнослужащих получили ранения разных степеней тяжести. В Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными.

07:15 Ночью российская армия терроризировала Днепропетровскую область.

06:20 Ночью оккупанты ударили ракетами по роддому Вольнянской больницы в Запорожье, погиб только что родившийся младенец. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Ночью российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца - убит младенец, только что появившийся на белый свет. На месте работают спасатели. Смерть рашистам!» – сообщил он.

01:25 Министерство внутренних дел сообщило , что российские военные во время отступления с правого берега Херсонщины забрали с собой нескольких председателей общин, которые отказались с ними сотрудничать.

В сообщении говорится, что российские оккупационные власти охотились за людьми, которые не согласились на сотрудничество и оставались в Херсоне и области. Это активисты, бывшие военнослужащие и правоохранители.

« К проукраинским жителям города и области применялся метод террора. Оккупанты устанавливали местонахождение человека, приходили с несанкционированными обысками в любое время суток и задерживали. К задержанным применились психологические и физические насилия » , - сообщает МВД.

Некоторых из пленных содержали по три месяца и больше. Есть и такие, которых вывезли при отступлении из Херсона на левый берег Днепра и дальше.

00:05 В результате обстрелов российскими военными Дружбовской общины повреждена линия электропередач. Зафиксировано 20 попаданий, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Около 11:00 армия РФ открыла по приграничью Эсманьской общины автоматные очереди. В Глуховской общине после 11:40 с территории России выполнили три пулеметные очереди в направлении одного из пограничных сел.

По Шалыгинскому обществу ударили из ствольной артиллерии. Было 9 попаданий. Около 18:00 российские военные обстреляли Путивльскую общину из ствольной артиллерии, 15 взрывов. Около 21:00 российская армия ударила из САУ по Зноб-Новгородской общине. Зафиксировали 6 попаданий.