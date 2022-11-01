Война на Николаевщине: Прошедшие сутки в области прошли без вражеских обстрелов

Почти вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, свободна от российских оккупантов. Но враг продолжает обстрелы населенных пунктов области, в том числе и сам Николаев.
При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.
В этой новости мы будем следить за событиями 23 ноября, происходящими на территории Николаевской области.
Хронология событий 22 ноября доступна по этой ссылке.
Информация постоянно обновляется:
09:09 По информации Николаевской ОВА, за прошедшие сутки, 22 ноября, по состоянию на 08:00 23 ноября вражеские обстрелы не зафиксированы.
В то время, как сообщила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 274 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину.
09:00 Российские военные во время оккупации Снигиревской общины поселились на территории исправительной колонии, а заключенных вывезли в Херсон. Фото: Суспільне.Миколаїв.