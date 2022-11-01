ISW: Кремль готовит нападения под чужим флагом на Белгородскую область

Аналитики института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль создает информационные предпосылки для нападения под чужим флагом в Белгородской области россии.

Об этом идет речь в обзоре ISW.

По выводам института, Кремль, похоже, создает информационные предпосылки для нападения под чужим флагом в Белгородской области, вероятно, пытаясь восстановить общественную поддержку войны в Украине.

При этом ISW отмечает, что кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезы о том, что украинские войска стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие российские источники отметили, что оккупантам необходимо восстановить контроль над Купянском Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу нападения со стороны Украины.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также опубликовал кадры, демонстрирующие строительство фортификационных сооружений линии «Засечная» на границе между Украиной и Белгородской областью.

Аналитики отмечают, что российские заявления о неизбежном нападении Украины на Белгородскую область являются абсурдными и направлены лишь на то, чтобы запугать широкую общественность для поддержки войны.

«Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не имеет возможности сделать это в таких масштабах», - убеждены эксперты ISW.

В институте также отмечают, что поддержка бессмысленного вторжения россии уменьшается среди российских жителей приграничных регионов и остальной части страны после мобилизации и военных неудач.