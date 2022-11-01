Российские оккупанты жалуются, что воюют «с НАТО», а Польша хочет забрать у Украины Калининград

Российские оккупанты обсудили военно-политическую повестку в Украине – оказывается, они воюют с Америкой в Украине, а Польша хочет забрать Калининград, который, по мнению россиян, принадлежит Украине.

Соответствующую аудиозапись опубликовали в украинской разведке.

Помимо обсуждения того, с кем «на самом деле» воюют россияне, они также признались, что используют фосфорные снаряды на передовой.

«А эти, «Барсы»-то, тоже там. Вера вот «Барсы» вот именно под Кременной показывали.

Сзади нас они сидят, эти «Барсы», их и мало – человек по 7 всего. Да и там пенсионеры одни. «Вагнер» - они эти, они зеки, наши – нижегородские. Мы с ними, это, воевали, дней 5, они у нас жили, а больше их не видели.

Они на БМП-шках вообще гоняют, показывали.

Не знаю… Когда они были с нами, они пешком тут ходили. Американцы че там, поставляют оружие до сих пор?

Да поставляют…

Вчера прилетел в соседний окоп, я смотрю, осколок нашел, смотрю – там английские буквы.

Показывали эти вчера, ружья, которые квадрокоптеры сбивают. У вас нет таких-то?

Да у нас вообще нет ничего. Польша, наверное, тоже че-нибудь хочет у них какую-нибудь территорию забрать.

Наверное. Че у них?

Калининград они хотят забрать.

Воюем-то не с Украиной, а, считай, с Америкой, нах*й, - с НАТО на Украине.

Тут вон пацаны приезжали, у них снаряд прилетел – 4 метра глубина и диаметр метров 30. Два дня подряд они попадали. Сначала 2 «Урала» сгорело с минометным расчетом, а потом че-то еще сгорело, тоже «Урал». Они так со всех сторон договорились и со всех сторон начали закидывать.

Ну, у нас еще фосфором, это… Фосфора у нас много.

Че? Не понял.

Наши, говорю, фосфором еще кидают.

А зачем?

Ну, выжигают их там – 4 тысячи градусов.

Да? Эту х*йню по телевизору не показывают.

…Этим огнем и падает потихоньку вниз. Там даже кто в укрытии – все выгорают. Ну, их мало тоже, по ходу, у нас осталось, там по 3 ракеты.

Ну ясно».